"Динамо" объявило о расторжении контракта с Козловым
10:14 06.05.2026
"Динамо" объявило о расторжении контракта с Козловым

Московское "Динамо" объявило об уходе Вячеслава Козлова

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" в своем Telegram-канале объявил о расторжении контракта с тренером Вячеславом Козловым по соглашению сторон.
В апреле "Динамо" объявило о назначении преемником Козлова бывшего главного тренера владивостокского "Адмирала" Леонида Тамбиева. Последним местом работы Тамбиева был петербургский СКА, в котором он входил в тренерский штаб Игоря Ларионова с января 2026 года.
Козлов работал старшим тренером в штабе "бело-голубых" с 2021 года, в сезоне-2025/26 стал исполняющим обязанности главного тренера, а затем был утвержден в качестве главного тренера. В текущем сезоне московская команда проиграла минскому "Динамо" в четырех матчах серии первого раунда плей-офф КХЛ и завершила свое участие в Кубке Гагарина.
