Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что медийная нагрузка не мешает ему тренироваться.
- Савелий Коростелев готов прислушаться к словам главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, которая считает, что ему нужно «немного притухнуть и тренироваться».
- Савелий Коростелев и Александр Большунов обменялись мнениями относительно Олимпийских игр 2026 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Участник Олимпиады-2026 российский лыжник Савелий Коростелев заявил РИА Новости, что медийная нагрузка не мешает ему тренироваться, однако он готов прислушаться к словам главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе.
Ранее Вяльбе в интервью РИА Новости прокомментировала перепалку Коростелева с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Она сказала, что Савелию нужно "немного притухнуть и тренироваться" и не пытаться быть звездой газет.
"Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна - старший тренер, буду прислушиваться", - сказал Коростелев.
Большунов в интервью "Спорт-Экспрессу" в феврале назвал Олимпийские игры 2026 года цирком, отметив, что завоевать медали там было бы легко. В лыжных гонках Россию на Играх представляли Коростелев и Дарья Непряева, оба остались без наград. Коростелев в ответ Большунову в разговоре с Okko задался вопросом, что если все так просто, то почему тот не принял участия в Играх.