Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" и "Авангард" провели самый длинный седьмой матч в плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:54 06.05.2026
"Локомотив" и "Авангард" провели самый длинный седьмой матч в плей-офф КХЛ

"Локомотив" и "Авангард" провели самый длительный седьмой матч в плей-офф КХЛ

© РИА Новости / Ярослав Неелов | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Авангард" (Омск)
Хоккей. КХЛ. Локомотив (Ярославль) - Авангард (Омск) - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Ярослав Неелов
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Локомотив" (Ярославль) - "Авангард" (Омск)
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» провели самый длительный седьмой матч серии в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
  • «Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина во втором овертайме со счетом 4:3 и вышел в финал турнира.
  • Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и сыграет против казанского «Ак Барса».
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" и омский "Авангард" провели самый длительный седьмой матч серии в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обновив свой прошлогодний результат.
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл омский "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3. Автором победной шайбы стал Максим Березкин, отличившийся спустя 88 минут и 31 секунду после начала встречи.
Команды обновили рекорд лиги по продолжительности седьмого матча плей-офф КХЛ. В прошлом году команды в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина завершили встречу голом форварда "Локомотива" Байрона Фрэза спустя 86 минут и 31 секунду после начала игры.
Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и является действующим обладателем Кубка Гагарина. В финале турнира "Локомотив" сыграет против казанского "Ак Барса", первый матч серии состоится 11 мая в Ярославле.
Шайба в воротах - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Российские хоккеисты не попали в число номинантов на "Селки Трофи"
Вчера, 19:28
 
ХоккейСпортЛокомотив (Ярославль)Авангард
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала