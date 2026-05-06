"Локомотив" и "Авангард" провели самый длинный седьмой матч в плей-офф КХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярославский «Локомотив» и омский «Авангард» провели самый длительный седьмой матч серии в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
- «Локомотив» обыграл «Авангард» в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина во втором овертайме со счетом 4:3 и вышел в финал турнира.
- Ярославский клуб пробился в финал плей-офф КХЛ третий сезон подряд и сыграет против казанского «Ак Барса».
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" и омский "Авангард" провели самый длительный седьмой матч серии в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обновив свой прошлогодний результат.
В среду "Локомотив" на своем льду во втором овертайме обыграл омский "Авангард" в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина со счетом 4:3 и вышел в финал турнира, одержав победу в серии - 4-3. Автором победной шайбы стал Максим Березкин, отличившийся спустя 88 минут и 31 секунду после начала встречи.
Команды обновили рекорд лиги по продолжительности седьмого матча плей-офф КХЛ. В прошлом году команды в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина завершили встречу голом форварда "Локомотива" Байрона Фрэза спустя 86 минут и 31 секунду после начала игры.