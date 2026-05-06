Российские хоккеисты не попали в число номинантов на "Селки Трофи"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Канадцы Энтони Сирелли и Ник Сузуки, а также американец Брок Нельсон вошли в список претендентов на награду "Селки Трофи", которая вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.

Впервые приз "Фрэнк Селки Трофи" был вручен в сезоне-1977/78. Награда была названа в честь бывшего генерального менеджера "Торонто" и "Монреаля" Фрэнка Джозефа Селки, выигравшего с этими командами девять Кубков Стэнли (шесть - с "Канадиенс", три - с "Мейпл Лифс").