Российские хоккеисты не попали в число номинантов на "Селки Трофи"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Канадцы Энтони Сирелли и Ник Сузуки, а также американец Брок Нельсон вошли в список претендентов на награду "Селки Трофи", которая вручается лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается на сайте организации.
Нападающий команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" Сирелли набрал 52 очка (23 гола + 29 передач) за 71 игру регулярного чемпионата, а также помог команде занять второе место в Атлантическом дивизионе.
В составе "Колорадо Эвеланш" Нельсон набрал 65 очков (33+32) в 81 матче. Вместе с игроком клуб досрочно стал победителем регулярного чемпионата НХЛ и в четвертый раз в истории завоевал Президентский кубок.
Сузуки сыграл 82 встречи в составе "Монреаль Канадиенс", набрав 101 очко (29+72). Он помог команде занять третье место в Атлантическом дивизионе.
Впервые приз "Фрэнк Селки Трофи" был вручен в сезоне-1977/78. Награда была названа в честь бывшего генерального менеджера "Торонто" и "Монреаля" Фрэнка Джозефа Селки, выигравшего с этими командами девять Кубков Стэнли (шесть - с "Канадиенс", три - с "Мейпл Лифс").
Ранее два года подряд победителем "Селки Трофи" становился финн Александр Барков из команды "Флорида Пантерз".