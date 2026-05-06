Агент Кузнецова сообщил, что хоккеист покинет "Салават Юлаев" - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
12:52 06.05.2026 (обновлено: 12:57 06.05.2026)
Агент Кузнецова сообщил, что хоккеист покинет "Салават Юлаев"

Агент Бабаев: "Салавату Юлаеву" неинтересно продление контракта с Кузнецовым

Евгений Кузнецов. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Нападающий Евгений Кузнецов покинет уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев", сообщил РИА Новости агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Кузнецову 33 года. Он присоединился к "Салавату Юлаеву" в январе.
"Салавату Юлаеву" неинтересно продление (контракта с Евгением Кузнецовым). Пока понимания по будущему игрока нет", - сказал Бабаев.
В составе уфимского клуба Кузнецов провел 19 матчей регулярного чемпионата, набрав 18 (6+12) очков, а также 7 игр в плей-офф, в которых набрал 2 (1+1) очка. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
ХоккейСпортРоссияШуми БабаевЕвгений КузнецовСалават ЮлаевКХЛ 2025-2026
 
