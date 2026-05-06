Лучший снайпер "Металлурга" Канцеров может перейти в "Чикаго"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс" Кайл Дэвидсон рассматривает вариант подписания контракта с российским нападающим Романом Канцеровым, сообщает журналист Скотт Пауэрс в соцсети Х.

"Дэвидсон рассчитывал в ближайшие дни поговорить с Романом Канцеровым и его агентом, чтобы обсудить возможность подписания контракта на следующий сезон", - написал Пауэрс.