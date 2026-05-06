Лучший снайпер "Металлурга" Канцеров может перейти в "Чикаго"
12:09 06.05.2026 (обновлено: 12:14 06.05.2026)
Лучший снайпер "Металлурга" Канцеров может перейти в "Чикаго"

Клуб НХЛ "Чикаго" обсуждает контракт с нападающим "Металлурга" Канцеровым

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генменеджер "Чикаго Блэкхокс" Кайл Дэвидсон рассматривает вариант подписания контракта с российским нападающим Романом Канцеровым.
  • Канцеров — 21-летний обладатель Кубка Гагарина 2024 в составе магнитогорского "Металлурга", на его счету 65 шайб и 75 передач в 208 играх лиги.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс" Кайл Дэвидсон рассматривает вариант подписания контракта с российским нападающим Романом Канцеровым, сообщает журналист Скотт Пауэрс в соцсети Х.
"Дэвидсон рассчитывал в ближайшие дни поговорить с Романом Канцеровым и его агентом, чтобы обсудить возможность подписания контракта на следующий сезон", - написал Пауэрс.
Канцерову 21 год, он обладатель Кубка Гагарина 2024 в составе магнитогорского "Металлурга", в котором провел всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 65 шайб и 75 передач в 208 играх лиги.
ХоккейСпортЧикаго БлэкхоксМеталлург (Магнитогорск)Национальная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
