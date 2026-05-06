Лучший снайпер "Металлурга" Канцеров может перейти в "Чикаго"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго Блэкхокс" Кайл Дэвидсон рассматривает вариант подписания контракта с российским нападающим Романом Канцеровым, сообщает журналист Скотт Пауэрс в соцсети Х.
"Дэвидсон рассчитывал в ближайшие дни поговорить с Романом Канцеровым и его агентом, чтобы обсудить возможность подписания контракта на следующий сезон", - написал Пауэрс.
Канцерову 21 год, он обладатель Кубка Гагарина 2024 в составе магнитогорского "Металлурга", в котором провел всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге. На его счету 65 шайб и 75 передач в 208 играх лиги.