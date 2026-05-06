"Будем политически мыслить": Сушинский сравнил Кучерова и Макдэвида - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
11:29 06.05.2026 (обновлено: 12:04 06.05.2026)
"Будем политически мыслить": Сушинский сравнил Кучерова и Макдэвида

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-нападающий сборной России Максим Сушинский назвал Никиту Кучерова лучшим игроком НХЛ.
  • На награду "Тед Линдсей Эворд" претендуют Никита Кучеров, Коннор Макдэвид и Маклин Селебрини.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая – РИА Новости, Анна Разуваева. Канадец Коннор Макдэвид является уникальным хоккеистом, но премии "Тед Линдсей Эворд", вручаемой лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии профсоюза игроков, более достоин россиянин Никита Кучеров, заявил РИА Новости экс-нападающий сборной России Максим Сушинский.
На награду "Тэд Линдсей Эворд" претендуют Кучеров ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Макдэвид ("Эдмонтон Ойлерз") и канадец Маклин Селебрини ("Сан-Хосе Шаркс").
"Оба могут вскочить на этот пьедестал. Для меня Кучеров лучший – будем политически мыслить. Хотя Макдэвид тоже вундеркинд и один из лучших игроков", – сказал Сушинский.
По итогам регулярного чемпионата НХЛ Макдэвид стал лучшим бомбардиром (138 очков) и ассистентом (90). Кучеров, ранее уже дважды выигрывавший "Тэд Линдсей Эворд", занял вторые места по количеству набранных очков (130) и голевых передач (86).
ХоккейСпортРоссияКоннор МакдэвидНикита КучеровМаксим СушинскийТампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон ОйлерзСан-Хосе ШарксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
