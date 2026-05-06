Демидов вошел в тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона в НХЛ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов вошел в тройку кандидатов на "Колдер Трофи", который вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в официальном аккаунте соревнований в соцсети X.