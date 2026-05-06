Демидов вошел в тройку претендентов на приз лучшему новичку сезона в НХЛ - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Хоккей
07:25 06.05.2026
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский нападающий "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов вошел в тройку кандидатов на "Колдер Трофи", который вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщается в официальном аккаунте соревнований в соцсети X.
Также в тройку претендентов вошли канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер и канадский нападающий "Анахайм Дакс" Бекетт Сеннеке.
Демидову 20 лет, он был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лучшим бомбардиром и ассистентом среди новичков, набрав 62 (19+43) очка в 82 матчах.
Приз "Колдер Трофи" ежегодно вручается игроку не старше 26 лет, который наиболее ярко проявил себя среди тех, кто провел первый полный сезон в составе клуба НХЛ. Лауреат определяется голосованием членов Ассоциации спортивных журналистов НХЛ (PHWA). Среди советских и российских хоккеистов обладателями награды становились Сергей Макаров (1990 год), Павел Буре (1992), Сергей Самсонов (1998), Евгений Набоков (2001), Александр Овечкин (2006), Евгений Малкин (2007), Артемий Панарин (2016) и Кирилл Капризов (2021). В прошлом сезоне награду получил одноклубник Демидова американский защитник "Монреаль Канадиенс" Лэйн Хатсон.
