"Зенит" проведет церемонию чествования Кержакова после матча с "Сочи"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Петербургский футбольный клуб "Зенит" сообщил в своем Telegram-канале о проведении церемонии чествования вратаря Михаила Кержакова после домашнего матча 29-го тура чемпионата России против "Сочи"
Встреча, которая пройдет 10 мая и начнется в 15:00, станет заключительным домашним матчем для "Зенита" в текущем сезоне.
"Сезон-2025/26 - финальный для Кержакова в качестве футболиста "сине-бело-голубых", именно поэтому заключительный домашний матч "Зенита" будет посвящен проводам вратаря. Михаил Кержаков, являющийся игроком-рекордсменом клуба по числу трофеев, попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка. До матча в 13:40 у подножия центральной лестницы стадиона пройдет автограф-сессия вратаря. Предварительная регистрация не требуется, а значит, у всех желающих есть шанс получить автограф и сделать фото на память. На третьем этаже трибуны C будет установлена специальная инсталляция, изображающая одно из самых ярких спасений Михаила Анатольевича", - говорится в сообщении "Зенита".
Кержакову 39 лет, голкипер является воспитанником "Зенита", в составе которого стал семикратным чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал три Кубка и семь Суперкубков России. В текущем и предыдущем сезонах Кержаков не сыграл ни одного официального матча.