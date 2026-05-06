Иран пообещал обеспечить стабильное судоходство в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Иран обещает обеспечить стабильное судоходство по Ормузскому проливу, если не будет угроз в адрес Тегерана, заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.
"С окончанием угроз и при действии новых процедур появится возможность для безопасного и стабильного движения по проливу", - говорится в сообщении военно-морских сил КСИР в соцсети X.
Корпус стражей также поблагодарил судовладельцев и капитанов судов в Персидском и Оманском заливах за соблюдение установленных Ираном норм для судоходства в Ормузском проливе.
США и Израиль с 28 февраля наносили удары по объектам на территории Ирана, Тегеран отвечал своими ударами, что продолжалось до 8 апреля, когда было достигнуто перемирие. Пятого мая американское руководство заявило о завершении американской операции "Эпическая ярость", начавшейся 28 февраля, и приостановке начатой 4 мая миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода", чтобы США могли оценить возможность окончательного согласования и подписания сделки с Ираном.