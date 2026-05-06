Иран пообещал обеспечить стабильное судоходство в Ормузском проливе

ТЕГЕРАН, 6 мая - РИА Новости. Иран обещает обеспечить стабильное судоходство по Ормузскому проливу, если не будет угроз в адрес Тегерана, заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

"С окончанием угроз и при действии новых процедур появится возможность для безопасного и стабильного движения по проливу", - говорится в сообщении военно-морских сил КСИР в соцсети X.