Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила десять процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ

Средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев — это минимальные показатели с мая 2023 года.

Доля льготной, в основном семейной, ипотеки в 2025 году составила 90% от всех выдач, после того как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.

Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года.

Средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальные показатели с мая 2023 года.

После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач.