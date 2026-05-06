Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила десять процентов
04:33 06.05.2026
Средняя ставка по ипотеке в России вновь превысила десять процентов

РИА Новости: средняя ставка по ипотеке впервые с августа 2024 года превысила 10%

  • Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%.
  • Средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев — это минимальные показатели с мая 2023 года.
  • Доля льготной, в основном семейной, ипотеки в 2025 году составила 90% от всех выдач, после того как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%, следует из анализа РИА Новости данных Центробанка.
Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года.
Средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальные показатели с мая 2023 года.
После того, как ЦБ резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач.
Однако с 1 февраля этого года правила предоставления семейной ипотеки в России изменились – теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита. На этом фоне в преддверии изменений в декабре и январе сложился ажиотажный спрос на семейную ипотеку – выдачи были значительно выше традиционных уровней.
