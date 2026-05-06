В ГД предложили расторгать договоры на домашний интернет через "Госуслуги"

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты от фракции "Новые люди" предложили создать на "Госуслугах" единый сервис для расторжения договоров на домашний интернет.

Инициатива позволит россиянам выбирать оператора связи, указывать адрес подключения, номер договора или лицевого счета, желаемую дату прекращения услуги и получать информацию о задолженности и других условиях расторжения договора.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили создать на портале "Госуслуги" единый сервис для расторжения договоров на домашний интернет.

Обращение с соответствующим предложением было направлено главе Минцифры Максуту Шадаеву. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть возможность создания на портале "Госуслуги" единого сервиса для расторжения договоров на домашний интернет", - сказано в обращении.

Парламентарии предложили реализовать сервис как цифровой механизм направления оператору связи юридически значимого заявления абонента об одностороннем отказе от договора с подтверждением личности через учетную запись на "Госуслугах".

По мнению депутатов, важно предусмотреть, чтобы через такой сервис гражданин мог выбрать оператора связи, указать адрес подключения, номер договора или лицевого счета, желаемую дату прекращения услуги, способ связи для уведомлений, а также получить информацию о задолженности, необходимости возврата оборудования, размере возможного остатка денежных средств и сроке окончательного расчёта.

Инициативой также предусматривается, что после направления заявления гражданин будет получать электронное подтверждение с датой и временем подачи, статусом рассмотрения, сроком прекращения оказания услуги, информацией о начислениях и действиях, которые необходимо совершить для завершения расторжения договора.

Парламентарии отметили, что такой сервис не должен исключать возможность урегулирования финансовых и технических вопросов с оператором. Они уточнили, что если у абонента имеется задолженность, арендованное оборудование, роутер, приставка или иное имущество оператора связи, сервис сможет отображать порядок возврата оборудования, адреса пунктов приема, возможность курьерского возврата при наличии такой услуги, а также сведения о сумме, подлежащей оплате или возврату, но наличие дополнительных расчетов не должно само по себе препятствовать фиксации волеизъявления гражданина на расторжение договора.