В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд - РИА Новости, 06.05.2026
02:04 06.05.2026
В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил создать в России алиментный фонд.
  • Из фонда государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками, сказал он.
  • По мнению Миронова, взыскание алиментов будет успешнее и быстрее, а одинокие родители будут вовремя получать алименты от государства без лишних хлопот.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам.
"Нужно создать специальный Алиментный фонд, из которого государство без задержек погашает долги, а потом уже разбирается с неплательщиками. Ищет их, проверяет доходы, взыскивает долги, да еще и с процентами", - сказал Миронов агентству.
Он выразил уверенность в том, что таким образом взыскание будет успешнее и быстрее.
"При этом одиноким родителям, как правило мамам, не придется самим бегать по инстанциям, разбираться, искать отцов-"бегунков". Они будут вовремя и безо всяких хлопот получать положенные на детей алименты от государства", - добавил лидер партии.
