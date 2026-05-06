В Госдуме предложили создать в России алиментный фонд

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил создать в России алиментный фонд.

Из фонда государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам, а затем разбираться с неплательщиками, сказал он.

По мнению Миронова, взыскание алиментов будет успешнее и быстрее, а одинокие родители будут вовремя получать алименты от государства без лишних хлопот.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил создать в России алиментный фонд, из которого государство могло бы оперативно погашать долги по алиментам.

"Нужно создать специальный Алиментный фонд, из которого государство без задержек погашает долги, а потом уже разбирается с неплательщиками. Ищет их, проверяет доходы, взыскивает долги, да еще и с процентами", - сказал Миронов агентству.

Он выразил уверенность в том, что таким образом взыскание будет успешнее и быстрее.