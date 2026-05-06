«Уфа» запросила полный текст решения КДК РФС для подачи апелляции.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Уфы" Марат Шмаков заявил, что клуб направил запрос на получение полного текста решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о присуждении "Уфе" технического поражения в матче против "СКА-Хабаровска" для подачи апелляции.

Шмаков также отметил, что руководство "Уфы" находится в контакте с представителями других клубов, выражающими "недоумение по поводу принятого решения", и допустил возможность коллективного обращения, "поскольку подобные случаи могут затрагивать не только футбол, но и другие виды спорта".