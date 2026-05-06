"Уфа" запросила полный текст решения КДК РФС для подачи апелляции - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
21:07 06.05.2026 (обновлено: 21:11 06.05.2026)
"Уфа" запросила полный текст решения КДК РФС для подачи апелляции

Шмаков: "Уфа" направила запрос на полный текст решения КДК для подачи апелляции

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КДК РФС присудил техническое поражение «Уфе» со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».
  • «Уфа» запросила полный текст решения КДК РФС для подачи апелляции.
  • Марат Шмаков, генеральный директор «Уфы», опроверг заявление коллеги из «СКА-Хабаровска» о том, что «Уфа» отказалась от переноса игры.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор "Уфы" Марат Шмаков заявил, что клуб направил запрос на получение полного текста решения контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о присуждении "Уфе" технического поражения в матче против "СКА-Хабаровска" для подачи апелляции.
КДК РФС во вторник присудил техническое поражение "Уфе" со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска". Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 10:00 мск. Игра не состоялась, так как "Уфа" не смогла вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима "ковер".
"В настоящий момент мы ожидаем официальные материалы от КДК РФС. Клуб направил запрос на изготовление полного текста решения для подачи апелляции", - цитирует Шмакова официальный Telegram-канал "Уфы".
Шмаков также отметил, что руководство "Уфы" находится в контакте с представителями других клубов, выражающими "недоумение по поводу принятого решения", и допустил возможность коллективного обращения, "поскольку подобные случаи могут затрагивать не только футбол, но и другие виды спорта".
Также он опроверг слова своего коллеги из "СКА-Хабаровска" Алексея Кандалинцева о том, что "Уфа" отказалась от переноса игры: "Не согласны с утверждением генерального директора ФК "СКА-Хабаровск" о том, что клуб отказался от переноса матча на 4 мая. С учетом всех возможностей и логистики, команда смогла бы добраться до Хабаровска 04.05 в 20:00 по местному времени".
