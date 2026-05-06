В "СКА-Хабаровске" заявили, что "Уфа" наказана справедливо

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев заявил, что "Уфа" отказалась от предложенного переноса игры и пошла на риск, решив прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день матча, а потому наказана справедливо.

"Что касается матча с "Уфой", был вариант перенести его на 4 мая. Наш клуб был к этому готов, но соперник отказался. Мы со всеми коллегами стараемся выстраивать конструктивные партнерские отношения. Но при этом не позволим, чтобы наша команда становилась заложником ошибок другого клуба и получала "тройник" на финише сезона при полном отсутствии своей вины", - говорится в заявлении Кандалинцева, которое приводит Telegram-канал хабаровского клуба.