Рейтинг@Mail.ru
В "СКА-Хабаровске" заявили, что "Уфа" наказана справедливо - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:52 06.05.2026
В "СКА-Хабаровске" заявили, что "Уфа" наказана справедливо

Кандалинцев: "Уфа" наказана за собственную непредусмотрительность

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Футбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил техническое поражение "Уфе" со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска".
  • Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев заявил, что его клуб был готов перенести игру на другую дату, но "Уфа" отказалась от этого предложения.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев заявил, что "Уфа" отказалась от предложенного переноса игры и пошла на риск, решив прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день матча, а потому наказана справедливо.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) во вторник присудил техническое поражение "Уфе" со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска". Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 10:00 мск. Игра не состоялась, так как "Уфа" не смогла вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима "ковер".
Болельщики ФК Уфа - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В КДК сказали, может ли "Уфа" подать апелляцию после технического поражения
Вчера, 23:15
"Что касается матча с "Уфой", был вариант перенести его на 4 мая. Наш клуб был к этому готов, но соперник отказался. Мы со всеми коллегами стараемся выстраивать конструктивные партнерские отношения. Но при этом не позволим, чтобы наша команда становилась заложником ошибок другого клуба и получала "тройник" на финише сезона при полном отсутствии своей вины", - говорится в заявлении Кандалинцева, которое приводит Telegram-канал хабаровского клуба.
"КДК РФС разбирал наш вопрос долго и детально и вынес законное решение. Во-первых, мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы игра состоялась в установленные дату и время, были готовы перенести ее на день, но наши соперники решили сразу идти через КДК, напирая на форс-мажор. Коллеги из ФК "Уфа" сделали достаточно рисковый выбор прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день игры с пересадкой в аэропорту Новосибирска всего в один час. Мы прекрасно понимаем обстановку и по этой причине отправляем команды клуба на выездные матчи более чем за двое суток до стартового свистка", - добавил гендиректор.
"Уфа" за два тура до завершения чемпионата Первой лиги располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, на два очка опережая находящийся в зоне вылета новороссийский "Черноморец".
Футболисты клуба Уфа - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Уфе" засчитали техническое поражение за неявку на матч Первой лиги
Вчера, 19:16
 
ФутболСпортХабаровскНовосибирскСКА-ХабаровскУфаПервая ЛигаЧерноморец (Новороссийск)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    06.05 19:30
    Локомотив
    Авангард
  • Футбол
    06.05 20:00
    Спартак Москва
    ЦСКА
  • Футбол
    06.05 22:00
    Бавария
    ПСЖ
  • Хоккей
    07.05 02:00
    Баффало
    Монреаль
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала