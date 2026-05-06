В "СКА-Хабаровске" заявили, что "Уфа" наказана справедливо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил техническое поражение "Уфе" со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска".
- Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев заявил, что его клуб был готов перенести игру на другую дату, но "Уфа" отказалась от этого предложения.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральный директор футбольного клуба "СКА-Хабаровск" Алексей Кандалинцев заявил, что "Уфа" отказалась от предложенного переноса игры и пошла на риск, решив прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день матча, а потому наказана справедливо.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) во вторник присудил техническое поражение "Уфе" со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска". Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 10:00 мск. Игра не состоялась, так как "Уфа" не смогла вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима "ковер".
"Что касается матча с "Уфой", был вариант перенести его на 4 мая. Наш клуб был к этому готов, но соперник отказался. Мы со всеми коллегами стараемся выстраивать конструктивные партнерские отношения. Но при этом не позволим, чтобы наша команда становилась заложником ошибок другого клуба и получала "тройник" на финише сезона при полном отсутствии своей вины", - говорится в заявлении Кандалинцева, которое приводит Telegram-канал хабаровского клуба.
"КДК РФС разбирал наш вопрос долго и детально и вынес законное решение. Во-первых, мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы игра состоялась в установленные дату и время, были готовы перенести ее на день, но наши соперники решили сразу идти через КДК, напирая на форс-мажор. Коллеги из ФК "Уфа" сделали достаточно рисковый выбор прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день игры с пересадкой в аэропорту Новосибирска всего в один час. Мы прекрасно понимаем обстановку и по этой причине отправляем команды клуба на выездные матчи более чем за двое суток до стартового свистка", - добавил гендиректор.
"Уфа" за два тура до завершения чемпионата Первой лиги располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, на два очка опережая находящийся в зоне вылета новороссийский "Черноморец".