- Отказ США разместить в Германии дальнобойные ракеты нарушит военные планы Европы в отношении России, заявили в НАТО.
- Решение Трампа обнажило нехватку у ЕС средств сдерживания.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Отказ США разместить в Германии ракеты дальнего действия нарушит военные планы Европы в отношении России, пишет Financial Times со ссылкой на неназванных представителей НАТО.
Ранее газета сообщила, что Вашингтон может не отправить в ФРГ батальон с дальнобойным оружием, речь в том числе идет о Tomahawk. Этот шаг связан с предстоящим сокращением американского контингента в этой стране.
"Решение Дональда Трампа отменить запланированное размещение ракет большой дальности в Германии обнажило вопиющую нехватку у Европы средств сдерживания (Москвы. — Прим. ред.)", — говорится в статье.
Авторы материала уточнили, что дальнобойные ракеты Taurus и Storm Shadow, которыми располагают страны ЕС, обладают меньшим радиусом действия, а их запасы ограничены. Ожидается, что новые разработки дальнобойного оружия дадут результат не раньше 2030-х годов.
"Этот дисбаланс ограничивает возможности Европы сдерживать Россию <...> и осложняет военное планирование", — рассказали FT представители НАТО.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. Западные политики запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
О возможном сокращении военного контингента в ФРГ глава Белого дома объявил в прошлый четверг. За два дня до этого он резко высказался в адрес канцлера страны Фридриха Мерца за позицию по Ирану, заявив, что тот совершенно не понимает, о чем говорит.
В ночь на субботу официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение вывести из ФРГ пять тысяч военных в течение шести-двенадцати месяцев. Как сообщил CBS News, по состоянию на декабрь 2025-го там находилось более 36 тысяч американских солдат.