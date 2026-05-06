Ученые в Вене рассказали, как Фрейд изменил подход к психике человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Университете Зигмунда Фрейда в Вене заявили, что он фундаментально изменил взгляд на внутреннюю психическую жизнь человека.

Фрейд показал, что бессознательные процессы, ранний опыт отношений, внутренние конфликты, язык, сновидения и симптомы должны восприниматься всерьез как с научной, так и с клинической точки зрения.

Хотя Фрейд уже не является единственным ориентиром современной психологии или психиатрии, его вопросы о психическом страдании, роли отношений, памяти, языка и бессознательных процессов остаются актуальными.

ВЕНА, 6 мая - РИА Новости, Светлана Берило. Вклад австрийского психиатра Зигмунда Фрейда в современную психологию и психиатрию связан, прежде всего, с переосмыслением внутреннего мира человека, заявили РИА Новости в Университете Зигмунда Фрейда в Вене.

Шестого мая исполняется 170 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856-1939) - врача-психиатра и основателя психоанализа.

"Зигмунд Фрейд остается для современной психологии, психотерапии и психиатрии исторически ключевой фигурой. Его главный вклад заключается не столько в том, что все его конкретные положения сегодня остаются неизменными, сколько в том, что он фундаментально изменил взгляд на внутреннюю психическую жизнь человека", - отметили в венском университете.

Там добавили, что Фрейд показал, что бессознательные процессы, ранний опыт отношений, внутренние конфликты, язык, сновидения и симптомы должны восприниматься всерьез как с научной, так и с клинической точки зрения.

При этом в университете отметили, что сегодня Фрейд уже не является единственным ориентиром современной психологии или психиатрии, однако он остается "важной отправной точкой".