Политика ЕС по России зашла в тупик, заявил евродепутат - РИА Новости, 06.05.2026
06:30 06.05.2026
Политика ЕС по России зашла в тупик, заявил евродепутат

© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
  • Политика ЕС по отношению к России зашла в тупик, заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • По словам Картайзера, у евродепутатов не хватает смелости предложить изменения в политике.
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Политика ЕС по России зашла в тупик, но в Европарламенте не хватает смелости предложить изменения, заявил РИА Новости депутат ЕП от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Парламент переживает период неопределенности. Многие понимают, что их политика по отношению к России зашла в тупик, но у них не хватает смелости предложить изменения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, попытки политической и дипломатической изоляции России "привели лишь к самоисключению ЕС из важных дипломатических процессов".
Ранее Фернан Картайзер разослал депутатам Европарламента приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.
РоссияЕвросоюзВ миреФернан КартайзерЕвропарламентЛюксембург (округ)Санкт-Петербург
 
 
