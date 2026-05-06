Рейтинг@Mail.ru
Евродепутаты подвергаются давлению за диалог с Россией, заявил политик - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:35 06.05.2026
Евродепутаты подвергаются давлению за диалог с Россией, заявил политик

Картайзер: евродепутаты подвергаются давлению и угрозам за диалог с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Европейского парламента в Страсбурге
Здание Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евродепутаты подвергаются давлению и угрозам за диалог с РФ, сообщил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • За контакты с РФ евродепутаты могут быть исключены из своей политической группы, подвергнуты наказанию со стороны своей партии или столкнуться с другими трудностями.
БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Евродепутаты подвергаются давлению и угрозам за диалог с РФ, сообщил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Заинтересованные (в диалоге - ред.) коллеги могут столкнуться с негативными последствиями за участие в таких встречах… В настоящее время давление на депутатов Европарламента остается высоким", - констатировал он.
Флаги Европейского союза перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Европарламенте хотят диалога с Россией, заявил евродепутат
Вчера, 08:58
Парламентарий пояснил, что евродепутаты за контакты с РФ "могут быть исключены из своей политической группы, подвергнуты наказанию со стороны своей партии или столкнуться с другими трудностями".
Ранее Фернан Картайзер разослал депутатам Европарламета приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Евродепутат рассказал, когда изменится политика в отношении России
29 апреля, 06:21
 
В миреРоссияЛюксембург (округ)Санкт-ПетербургФернан КартайзерЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала