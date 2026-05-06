Евродепутаты подвергаются давлению за диалог с Россией, заявил политик

БРЮССЕЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Евродепутаты подвергаются давлению и угрозам за диалог с РФ, сообщил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Заинтересованные (в диалоге - ред.) коллеги могут столкнуться с негативными последствиями за участие в таких встречах… В настоящее время давление на депутатов Европарламента остается высоким", - констатировал он.
Парламентарий пояснил, что евродепутаты за контакты с РФ "могут быть исключены из своей политической группы, подвергнуты наказанию со стороны своей партии или столкнуться с другими трудностями".
Ранее Фернан Картайзер разослал депутатам Европарламета приглашение принять участие в неформальной встрече с представителями Государственной думы РФ, которая планируется 3 июня в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума. В письме он указал, что мероприятие станет продолжением состоявшейся ранее встречи в Стамбуле и пройдет в очном формате. Картайзер также отметил, что участие носит добровольный характер, а заинтересованным депутатам предложено сообщить о своем намерении до 6 мая.