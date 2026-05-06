"Заговорили о свержении". Почему Европа ополчилась против фон дер Ляйен

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Ренат Абдуллин. О необходимости реформирования ЕС рассуждают давно. На фоне беспрецедентных вызовов на американском и ближневосточном направлениях дискуссии резко обострились. К чему это может привести — в материале РИА Новости.
Немецкий ультиматум
Консерваторы из ФРГ усиливают давление на фон дер Ляйен с целью демонтажа брюссельской "машины" — таков лейтмотив западных СМИ последних дней.
На закрытом заседании в Берлине правые депутаты Европейского парламента обсудили с председателем Еврокомиссии чрезмерные, по их мнению, полномочия Брюсселя.
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге, Франция
Тон задавали представители ХДС. Любопытно, что глава ЕК именно из этой партии.
По сути это была не дискуссия, а ультиматум, сообщают знакомые с ситуацией источники.
Немецкие депутаты недовольны ограничениями, накладываемыми ЕК на бизнес. Они предложили "Программу устойчивого сокращения бюрократии на уровне ЕС". Там 27 пунктов.
Один из них — установление контроля над исполнительной властью ЕС неким новым надзорным органом с "фундаментальным правом вето".
© AP Photo / Francisco SecoШтаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе
Но это потребовало бы внесения поправок в уставные документы ЕС.
Ведь уже есть Совет по надзору за регулированием — консультативная структура при ЕК.
"Встряхнуть машину"
Еще одно предложение: брюссельским властным институтам "принять более узкую интерпретацию своих полномочий" и сократить персонал.
С этим фон дер Ляйен вроде бы согласилась.
"Борьба с бюрократией очень важна, — отметила она на совместной пресс-конференции с главой фракции ХДС/ХСС в бундестаге ФРГ Йенсом Шпаном. — Надо, чтобы все принимали в этом участие, в том числе на общеевропейском уровне. Что, само собой, относится и к ЕК, и к Совету ЕС, и к ЕП".
© AP Photo / Michael SohnЙенс Шпан
Впрочем, на это указывали и раньше. Но дальше слов дело до сих пор не сдвинулось.
А недовольных Еврокомиссией все больше.
"Эта машина в Брюсселе работает и работает, — говорил канцлер Фридрих Мерц в конце прошлого года. — Позвольте мне выразиться образно: нам нужно сейчас же встряхнуть ее, чтобы она остановилась".
© AP Photo / Ebrahim NorooziФридрих Мерц
По информации источников, в раннем проекте стратегической программы ХДС были угрозы Берлина бюджетным потокам ЕС. В финальной версии это все же вычеркнули.
Альтернатив нет
Минувшей зимой премьер-министр Италии Джорджа Мелони и Фридрих Мерц обвинили Брюссель в плохих экономических показателях ЕС. Председатель ЕК тут же перевела стрелки на национальные правительства.
© AP Photo / Alessandra TarantinoДжорджа Мелони
Противостояние усугубляется, но, конечно, в Европе не хотят выносить сор из избы и изо всех сил демонстрируют политическое единство.
"Немецкие евродепутаты действительно направили главе ЕК очень серьезный план из 27 пунктов, — отметил в беседе с РИА Новости политолог Николай Топорнин. — Та ответила, что не против этих предложений. Наверное, любой лидер во главе европейских институтов сейчас подвергался бы критике. Это совершенно очевидно".
К тому же фон дер Ляйен все равно пользуется поддержкой центристских сил в ЕП, добавил эксперт.
"Никакие вотумы недоверия не пройдут до тех пор, пока именно эти партии не изменят отношение к ней. Но этого не предвидится. Кроме того, какой смысл заниматься кадровыми перестановками в столь сложное время? И наконец — просто нет кандидатур", — заключает Топорнин.
Символика ЕС в Брюсселе
Тем не менее политолог Владимир Оленченко уверен: реформирование институтов ЕС неизбежно.
"Сейчас проблема в том, что Евросоюзом управляют люди без опыта. Председатель ЕК фон дер Ляйен и глава дипломатии Кая Каллас — ну какой у них опыт? Если рассуждать о реформировании, то я бы обратился к учредительным документам ЕС. А там нет противостояния России, отказа от развития национальных культур и экономик".
По мнению эксперта, никаких дополнительных органов ЕС не требуется. Однако с учетом того, как в Брюсселе извратили собственные принципы, скорых перемен ждать не стоит.