МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США сходятся с Россией во мнении, что Владимир Зеленский мешает разрешению конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
По словам Макговерна, сложившаяся ситуация сближает позиции Москвы и Вашингтона в отношении Европы.
"При таком стечении обстоятельств США могут сыграть существенную роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности в Европе", — пояснил эксперт.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.