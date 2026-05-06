Рейтинг@Mail.ru
"Согласны с Россией". В США выступили с неожиданным заявлением о Зеленском - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:31 06.05.2026 (обновлено: 10:12 06.05.2026)
"Согласны с Россией". В США выступили с неожиданным заявлением о Зеленском

Аналитик Макговерн: США и Россию сближает позиция по Зеленскому

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США сходятся с Россией во мнении, что Владимир Зеленский мешает разрешению конфликта.
  • Макговерн отметил, что ситуация сближает позиции Москвы и Вашингтона в отношении Европы.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. США сходятся с Россией во мнении, что Владимир Зеленский мешает разрешению конфликта, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.
"США и Россия в целом согласны в одном: Зеленский не просто помеха, а главное препятствие на пути к миру на Украине. А европейцы, наоборот, подыгрывают его худшим инстинктам. То есть получается, что США согласны с Россией по вопросу Украины", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Счет пошел на месяцы: Европа придумала, как спасти НАТО и получить Украину
26 апреля, 08:00
По словам Макговерна, сложившаяся ситуация сближает позиции Москвы и Вашингтона в отношении Европы.
"При таком стечении обстоятельств США могут сыграть существенную роль в обеспечении учета ключевых интересов России при создании новой архитектуры безопасности в Европе", — пояснил эксперт.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель, в частности, побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Вы будете рыдать: Трамп жестко отомстит Европе за себя — и за Россию
3 мая, 08:00
 
В миреЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийРэй МакговернСергей ЛавровНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала