Эксперт рассказал о вероятности укуса опасного клеща на территории России

- Вероятность укуса клеща, переносящего опасные инфекции, существует практически на всей территории России, рассказал ведущий научный сотрудник НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Алексей Костарной.
- Эксперт посоветовал выбирать светлую закрытую одежду, заправлять ее, обрабатывать одежду и обувь защитными аэрозолями, а также проводить самоосмотр после прогулки.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вероятность укуса клеща, который переносит опасные инфекции, существует практически на всей территории России, рассказал ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.
Газета "Известия" в понедельник писала, что боррелиоз, тиф и энцефалит на данный момент выявлены как минимум у 34 россиян, укушенных клещами, а всего с начала года зафиксировано 25 тысяч укусов членистоногих, из них 7 тысяч - за последнюю неделю.
"Вероятность присасывания опасного клеща есть практически на всей территории Российской Федерации. Клещи могут переносить вирусный энцефалит, клещевые риккетсиозы, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз, а также другие инфекции", - сказал журналистам Костарной.
Для предотвращения укусов эксперт посоветовал выбирать светлую закрытую одежду и заправлять ее, не оставляя открытых участков кожи. Также нужно обрабатывать одежду и обувь защитными аэрозолями.
"После прогулки в неблагополучном по клещевым инфекциям районе проведите самоосмотр; уделите внимание области поясницы, подмышек, паховой области, шеи и волосяной части головы, ушным раковинам", - заключил Костарной.