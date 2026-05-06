Эксперт рассказал о вероятности укуса опасного клеща на территории России

Краткий пересказ от РИА ИИ Вероятность укуса клеща, переносящего опасные инфекции, существует практически на всей территории России, рассказал ведущий научный сотрудник НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Алексей Костарной.

Эксперт посоветовал выбирать светлую закрытую одежду, заправлять ее, обрабатывать одежду и обувь защитными аэрозолями, а также проводить самоосмотр после прогулки.

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Вероятность укуса клеща, который переносит опасные инфекции, существует практически на всей территории России, рассказал ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией экологии риккетсий, руководитель отдела природно-очаговых инфекций НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Алексей Костарной.

Газета " Известия " в понедельник писала, что боррелиоз, тиф и энцефалит на данный момент выявлены как минимум у 34 россиян, укушенных клещами, а всего с начала года зафиксировано 25 тысяч укусов членистоногих, из них 7 тысяч - за последнюю неделю.

"Вероятность присасывания опасного клеща есть практически на всей территории Российской Федерации. Клещи могут переносить вирусный энцефалит, клещевые риккетсиозы, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), анаплазмоз, эрлихиоз, а также другие инфекции", - сказал журналистам Костарной.

Для предотвращения укусов эксперт посоветовал выбирать светлую закрытую одежду и заправлять ее, не оставляя открытых участков кожи. Также нужно обрабатывать одежду и обувь защитными аэрозолями.