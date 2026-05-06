"Травила и унижала": злобную канадку, ругавшую русских, выгнали с работы

Она провоцировала российских фигуристов по вопросу допуска до международных стартов, а теперь отстранена от работы за "травлю и харассмент". РИА Новости рассказывает, кому Меган Дюамель надоела на родине в Канаде.

Наблюдает за русскими как шпион

На протяжении нескольких лет Дюамель активно высказывалась о российских спортсменах. Ее критика часто выходила за рамки спортивного анализа и приобретала личный характер. В частности, она публично выражала сомнения в "чистоте" достижений российских фигуристок, пыталась бросить тень на своих соперников, не имея на то никаких доказательств. А еще давала резкие комментарии относительно судейства на турнирах с участием россиян. В соцсетях ее формулировки и интервью многие расценивали как травлю.

В интервью YouTube-каналу The Skating Lesson Дюамель высказала подозрения относительно поведения наших олимпийских чемпионов Сочи-2014 в командных соревнованиях: "Пара Ксения Столбова Федор Климов в перерыве после шестиминутной разминки, если перед ней была пара фигуристов, шла со своим врачом в раздевалку. В этот момент их врачом был Шветский. Между разминкой и соревнованиями мы ходили гулять с нашим тренером или просто одни. А кто-то в это время исчезал за закрытыми дверями с врачом. Я всегда находила это немного странным".

В интервью тому же каналу канадка высказалась про олимпийскую чемпионку Анну Щербакову на чемпионате мира: "Она такая хрупкая, не могу получать удовольствие от ее катания, она выглядит болезненной. Мне будет трудно болеть за Щербакову в гонке за золото чемпионата мира, потому что я хочу, чтобы победительница была разносторонним человеком, чтобы она наслаждалась самим фактом победы. Чтобы для нее это не было не пыткой, чтобы она чувствовала энергию соревнований, а не выступала только потому, что ее заставляют тренеры". К неудовольствию Дюамель, на том чемпионате мира Щербакова стала победительницей.

Также она, естественно, была против допуска россиян на международные соревнования и даже высказывалась, что тренирующиеся в России представители других стран тоже не должны иметь права выступать в мире.

« "Считаю, что у вас должно быть право покидать Россию и сменить страну, но фигуристы должны тренироваться в той стране, которую они решили представлять. Это касается только россиян, поскольку их страна отстранена от турниров. Француз, который тренируется в Канаде, - это не то же самое. Его страна допускается до турниров", - говорила Дюамель в своих соцсетях.

Создавала токсичную атмосферу

Тон ее высказываний нередко был категоричным и безапелляционным, как будто она единолично обладала монополией на истину в вопросах честности и этики в фигурном катании. И вот неожиданный поворот. Сама Меган стала фигуранткой расследования по обвинениям в травле коллег и подчиненных, создании токсичной рабочей атмосферы и проявлениях харассмента. В канадском законодательстве термин "харассмент" используется в более широком смысле, чем сексуальные домогательства. К нему можно отнести любое нежелательное поведение, которое нарушает личные границы человека, создает враждебную, унижающую или запугивающую обстановку и вызывает дискомфорт, страх или психологический вред.

По итогам проверки организация, с которой сотрудничает Дюамель, приняла решение отстранить ее от любой деятельности под своей эгидой на две недели. Формально это означает запрет на участие в мероприятиях, работу в качестве эксперта и любые официальные контакты с федерацией.

Детали обвинений против Дюамель и все обстоятельства дела известны далеко не полностью - возможно, ситуация получит дальнейшее развитие. Но сама история заставляет задуматься: возможно, прежде чем судить других, стоит внимательнее посмотреть на себя? В конце концов, спорт должен объединять, а не становиться ареной для взаимных обвинений и травли.

В этой истории сложно не увидеть иронии - та, кто годами обвиняла других в неспортивном поведении, сама уличена в действиях, несовместимых с нормами профессиональной этики. Резкость суждений Дюамель в отношении россиянок выглядела как попытка занять высокую моральную позицию. Но теперь она оказалась под вопросом. Обвинения в травле, которые она бросала в адрес других, теперь предъявлены ей самой, и она может на собственном опыте понять, как выглядит подобная риторика.