Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, какие налоговые долги спишут, начиная с мая - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:10 06.05.2026
В Госдуме рассказали, какие налоговые долги спишут, начиная с мая

Депутат Чаплин: ФНС может самостоятельно списывать безнадежные налоговые долги

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНалоговый кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Налоговый кодекс Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФНС получила право списывать безнадежные налоговые долги физлиц без суда.
  • Автоматически спишут задолженности в пределах 500 рублей, если до 1 ноября 2025 года не было решения о привлечении к налоговой ответственности или заявления в суд о взыскании, а также до 10 000 рублей — по отдельным требованиям.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. С 1 мая 2026 года ФНС получила право самостоятельно списывать безнадежные налоговые долги физических лиц без обращения в суд. О новом порядке агентству "Прайм" рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
По его словам, автоматически спишут задолженность в пределах 500 рублей — если до 1 ноября 2025 года не было принято решение о привлечении к налоговой ответственности или не подано заявление в суд о взыскании, — а также до 10 000 рублей по отдельным требованиям, критерии которых уточняются в порядке списания.
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Финансист раскрыла три причины, почему денег мало даже при росте зарплаты
3 мая, 03:18
Закон уточнил перечень безнадежных долгов: невозможность взыскания из‑за отсутствия имущества, истечениесроков давности, смерть должникабез наследников, ликвидацияорганизации,снятие с учета иностранной организации идругие случаи, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации.Теперь списывать можно не только федеральные налоги, но и региональные и местные сборы — если это установлено законами субъектов Российской Федерации, муниципальными актами или актами федеральной территории "Сириус".
«
"Многие годы граждане числились должниками за 300–800 рублей, что мешало выезду за границу или получению кредита. Теперь такие долги спишут автоматически. Проверить это можно в личном кабинете налогоплательщика", — пояснил Чаплин.
Новые правила не касаются долгов, возникших после 1 ноября 2025 года, и задолженностей, по которым уже идет активное исполнительное производство.
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Финансист объяснила, почему копить деньги больше не выгодно
29 апреля, 02:05
 
Никита ЧаплинГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияНалогиДолгиДеньгиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала