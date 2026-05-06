В Госдуме рассказали, какие налоговые долги спишут, начиная с мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФНС получила право списывать безнадежные налоговые долги физлиц без суда.
- Автоматически спишут задолженности в пределах 500 рублей, если до 1 ноября 2025 года не было решения о привлечении к налоговой ответственности или заявления в суд о взыскании, а также до 10 000 рублей — по отдельным требованиям.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. С 1 мая 2026 года ФНС получила право самостоятельно списывать безнадежные налоговые долги физических лиц без обращения в суд. О новом порядке агентству "Прайм" рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
По его словам, автоматически спишут задолженность в пределах 500 рублей — если до 1 ноября 2025 года не было принято решение о привлечении к налоговой ответственности или не подано заявление в суд о взыскании, — а также до 10 000 рублей по отдельным требованиям, критерии которых уточняются в порядке списания.
Закон уточнил перечень безнадежных долгов: невозможность взыскания из‑за отсутствия имущества, истечениесроков давности, смерть должникабез наследников, ликвидацияорганизации,снятие с учета иностранной организации идругие случаи, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации.Теперь списывать можно не только федеральные налоги, но и региональные и местные сборы — если это установлено законами субъектов Российской Федерации, муниципальными актами или актами федеральной территории "Сириус".
"Многие годы граждане числились должниками за 300–800 рублей, что мешало выезду за границу или получению кредита. Теперь такие долги спишут автоматически. Проверить это можно в личном кабинете налогоплательщика", — пояснил Чаплин.
Новые правила не касаются долгов, возникших после 1 ноября 2025 года, и задолженностей, по которым уже идет активное исполнительное производство.
