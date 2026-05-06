Россия стала маяком справедливого миропорядка, основанного на уважении интересов всех стран, и в ходе специальной военной операции она защищает свой народ, в то время как Украина стала единственным инструментом для сохранения Евросоюза, которому не нужен мир, — об этом в интервью РИА Новости заявил лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

— Господин Додик, 26-29 мая в Москве пройдет Международный форум по безопасности. Все последние годы вы были бессменным участником всех международных мероприятий, проводимых по линии Совета безопасности Российской Федерации. Знаем, что и в этом году вы также примете участие в форуме. Чем вызван этот интерес?

— Сегодня глобальные силы связаны исключительно с Россией Китаем , Соединенными Штатами Америки, несомненно, и, конечно же, другими глобальными, региональными и мировыми державами, которые к ним стремятся.

Сегодня вокруг стран БРИКС и России собирается гораздо больше стран, чем вокруг стран Запада. Наилучшим примером этого является тот факт, сколько стран мира последовали санкциям, введенным Европейским союзом против России из-за конфликта на Украине . Мы, Республика Сербская , никогда не соглашались на санкции против России. Именно поэтому я считаю, что будущее мира зависит от того, насколько успешно Россия будет следовать выбранному ею пути стабилизации и укрепления государства, а также укрепления суверенитета. Это станет дорожной картой для многих других, в том числе и меньших государств. В этом контексте я очень рад, что в этом году у меня будет возможность принять участие в I Международном форуме по безопасности и XIV Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, — авторитетных мероприятиях, которые собирают большое количество участников и становятся местом для обсуждения вопросов сотрудничества и формирования справедливого и стабильного мироустройства.

— Да, вы правы. Насколько мы знаем, в этом году на форум приглашено более 180 стран и международных организаций. Большая часть уже подтвердила свое участие. Хотя некоторые страны мирового меньшинства упорно пытаются создать иллюзию изоляции России.

— Россия — незаменимый участник международных отношений. В геополитическом смысле она является неотъемлемым фактором в устройстве сегодняшнего мира. Еще несколько лет назад многие говорили, что Россия — это не более чем региональная сила. Теперь ясно, что они ошибались, и это не так. Россия — со своими мощностями, объемами и социальным порядком, который она успешно развивает, — это страна, которая не просто выживает, а которая способна создавать и владеть процессами. И оказалось, что как раз Запад в этих процессах теряет свою силу, свою значимость и свою ценность. При этом их попытки придать себе большее значение путем переписывания истории потерпели полный крах. Во Второй мировой войне погибло больше сербов, чем американцев и британцев вместе взятых. Несмотря на это они заявили о себе как о факторах формирования миропорядка после Второй мировой войны. Сегодня мы видим, что они делали это исключительно для себя, для достижения своих интересов разбили нас, как Советский Союз, Югославию , и даже развязали длительную войну у нас на Балканах , а их попытки помочь там, где они якобы проявляют желание помочь, всегда искажаются, потому что они всегда создают незавершенные концепции и решения, которые позже сами же торопят применять.

Наглядный пример — Босния и Герцеговина : неустойчивая страна, которая спустя 35 лет после распада бывшей Югославии так и не может функционировать самостоятельно, потому что иностранцы сделали свое участие непременным явлением. Сегодня у нас есть международная администрация колониального характера, которая управляет Боснией и Герцеговиной как колонией, а на Западе полны лживых слов о том, что это некая свобода, демократия. Это огромная ложь, которую мы слушали и больше не можем терпеть.

Россия же является серьезным маяком для будущего глобального порядка. Россия справедлива. Россия показала свое истинное лицо в ходе специальной военной операции на Украине, а именно показала себя страной, которая защищает свой народ. Известно, что на территории Украины проживает значительное число россиян, говорящих на русском языке, и что Россия имела совершенно законное право защищать свой народ, свои ценности на этих территориях. Следует понимать, что в процессе распада бывшего Советского Союза только по воле тогдашнего российского руководства Украина получила больше, чем заслуживала, а затем начала проводить интересы прежде всего Запада, который постоянно стремился приблизиться к России со своим военным потенциалом, прежде всего через НАТО , создать трамплин для того, чтобы завтра занять территории сегодняшней России, разобрать ее по частям и, как писали их главные геостратеги, сделать сырьевой базой для всего западного ненасытного мира, основанного лишь на эксплуатации в различных формах и устанавливающего свои стандарты посредством колониальных завоеваний, эксплуатации множества людей и так далее.

Это все в современной форме предназначено для России, поэтому президент Путин был прав, когда, защищая свой народ и свою страну, принял меры после строгих предупреждений, после резких слов о том, что это красная линия, которую Запад не может пересечь. Они все это проигнорировали. Они всегда лгали, когда подписывали какие-либо соглашения. Это лучше всего видно на примере Минских соглашений, где они упорно лгали, что некоторые из участников и признали. И Олланд, и Меркель сказали, что это была всего лишь уловка, чтобы вооружить Украину для достижения главной цели, о которой я говорил ранее. Это говорит нам и о том, что они всегда пытаются утвердить себя за счет других. Это подтверждается и на примере Дейтонского мирного соглашения, подписанного в Америке , которое сегодня распалось, где навязана структура, в которой иностранцы принимают решения о Боснии и Герцеговине. Даже когда Босния и Герцеговина была членом Совета Безопасности ООН , одним из 15 членов Совета Безопасности, в Боснии и Герцеговине были иностранцы, которые ею управляли, что свидетельствует о том, что они пытались управлять глобальной организацией именно таким образом.

Вот поэтому Россия сегодня является цивилизацией — она продвигает совершенно иные ценности: ценности, на которых строится международное сотрудничество. Конечно, есть интересы, но Россия уважает и интересы других. Запад же не уважает чужие интересы, он пытается, как говорится, переманить всех на свою сторону пряником, а позднее, если это не удается, применяет жестокую силу, как это было сделано против нас, сербов, когда НАТО на нас сбрасывала бомбы, а потом заявила, что их миссия по бомбардировке сербов называлась "Милосердный ангел". Только представьте, какой это цинизм, а он характерен для западной цивилизации, которая никогда от него не откажется.

Вот почему России, всем странам БРИКС и всему свободному миру необходимо объединиться в борьбе за сохранение основных элементов миропорядка и чтобы этот порядок основывался на сотрудничестве и организациях, способных уважать друг друга, а не навязываться друг другу. Если бы не президент Путин, сегодня в мире бы господствовал глобальный порядок, продвигаемый Западом, и в этом порядке не осталось бы места ничему, кроме ненасытных желаний западных стран и их лидеров.

— Господин Додик, какое будущее ждет Европу и Россию, по вашим оценкам?