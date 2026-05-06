- Магомед Рамазанов будет исполнять обязанности главы правительства Дагестана.
- Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента в СКФО.
МАХАЧКАЛА, 6 мая – РИА Новости. Исполнение обязанностей председателя правительства Дагестана возложено на Магомеда Рамазанова, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на указ врио главы республики Федора Щукина.
Четвертого апреля президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который был председателем Верховного суда республики. В среду Щукин отправил правительство Дагестана в отставку.
"Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на Магомеда Рамазанова. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО", – говорится в сообщении.
С февраля 2022 года правительство Дагестана возглавлял Абдулмуслим Абдулмуслимов.