Магомед Рамазанов будет исполнять обязанности главы правительства Дагестана.

МАХАЧКАЛА, 6 мая – РИА Новости. Исполнение обязанностей председателя правительства Дагестана возложено на Магомеда Рамазанова, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на указ врио главы республики Федора Щукина.

Четвертого апреля президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который был председателем Верховного суда республики. В среду Щукин отправил правительство Дагестана в отставку.