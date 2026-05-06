Щукин назвал главную задачу властей Дагестана

МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Главной задачей властей Дагестана является оказание поддержки всем пострадавшим от весеннего паводка, ни один житель не должен остаться без помощи, сообщил врио главы республики Федор Щукин.
В среду полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе официально представил Щукина в качестве врио главы Дагестана на сессии народного собрания (парламента) республики.
"Сегодня республика проходит через серьезные испытания... Дагестанцы благодарны всем, кто оказывает и оказывал нам помощь. Ни один пострадавший не должен остаться без поддержки - это наша главная задача на текущий момент", - сказал Щукин.
По его словам, ситуация с паводками в Дагестане подчеркнула системные социально-экономические трудности республики, такие как проблемы с энерго-, водо- и газоснабжением, реализация социально значимых проектов, а также самовольные застройки.
В понедельник президент России Владимир Путин своим указом принял отставку главы Дагестана и назначил врио главы региона Щукина, который ранее был председателем Верховного суда республики.