Щукин назвал главную задачу властей Дагестана
15:20 06.05.2026
Щукин: главной задачей властей Дагестана является помощь пострадавшим от паводка

© Фото : Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области
© Фото : Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области
Федор Щукин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио главы Дагестана Федор Щукин назвал главной задачей властей оказание поддержки всем пострадавшим от весеннего паводка.
  • По его словам, ситуация с наводнениями подчеркнула системные социально-экономические трудности республики.
МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Главной задачей властей Дагестана является оказание поддержки всем пострадавшим от весеннего паводка, ни один житель не должен остаться без помощи, сообщил врио главы республики Федор Щукин.
В среду полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе официально представил Щукина в качестве врио главы Дагестана на сессии народного собрания (парламента) республики.
«
"Сегодня республика проходит через серьезные испытания... Дагестанцы благодарны всем, кто оказывает и оказывал нам помощь. Ни один пострадавший не должен остаться без поддержки - это наша главная задача на текущий момент", - сказал Щукин.
По его словам, ситуация с паводками в Дагестане подчеркнула системные социально-экономические трудности республики, такие как проблемы с энерго-, водо- и газоснабжением, реализация социально значимых проектов, а также самовольные застройки.
В понедельник президент России Владимир Путин своим указом принял отставку главы Дагестана и назначил врио главы региона Щукина, который ранее был председателем Верховного суда республики.
Республика ДагестанРоссияСеверо-Кавказский Федеральный округФедор ЩукинВладимир ПутинНаводнение в Дагестане
 
 
