Рейтинг@Mail.ru
Названы самые опасные для ребенка места на даче - РИА Новости, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:00 06.05.2026
Названы самые опасные для ребенка места на даче

РИА Новости: для ребенка на даче опасны колодцы, накопители воды и выгребные ямы

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дачные участки в Подмосковье . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колодцы, накопители воды и выгребные ямы — максимально опасные для ребенка места на дачных участках.
  • Родителям необходимо максимально огородить опасные места на участке, чтобы ребенок не мог подойти к потенциальной опасности.
  • Взрослые всегда должны контролировать своих детей и не отпускать их из-под своего присмотра.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Колодцы, накопители воды и выгребные ямы – максимально опасные для ребенка места на дачных участках, отметила в разговоре с РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталия Абрамова.
"Колодцы, накопители воды и выгребные ямы – максимально опасные для ребенка места. Важно максимально исключить подобные опасные места на участке или сделать их недоступными для ребенка. Если такие зоны не контролировать, то игры детей рядом с ними могут закончиться трагически", - рассказала собеседница агентства.
Торговый центр Авиапарк в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать ребенку, потерявшемуся в ТЦ
3 мая, 02:46
По словам Абрамовой, если опасные места на участке исключить нельзя, то родителям необходимо их максимально огородить, чтобы ребенок не мог в принципе подойти к потенциальной опасности.
"Мы не можем сказать ребенку один раз "не ходи" и быть уверенным, что он туда не пойдет. Поэтому взрослые всегда должны контролировать своих детей и не отпускать их из-под своего присмотра", - добавила инструктор.
Волонтеры поисково-спасательного отряда ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
В "ЛизаАлерт" рассказали, что делать, если ребенок потерялся в толпе
25 апреля, 02:17
 
РоссияОбществоДети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала