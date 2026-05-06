Названы самые опасные для ребенка места на даче

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Колодцы, накопители воды и выгребные ямы – максимально опасные для ребенка места на дачных участках, отметила в разговоре с РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталия Абрамова.

"Колодцы, накопители воды и выгребные ямы – максимально опасные для ребенка места. Важно максимально исключить подобные опасные места на участке или сделать их недоступными для ребенка. Если такие зоны не контролировать, то игры детей рядом с ними могут закончиться трагически", - рассказала собеседница агентства.

По словам Абрамовой, если опасные места на участке исключить нельзя, то родителям необходимо их максимально огородить, чтобы ребенок не мог в принципе подойти к потенциальной опасности.