Орловская прокуратура передала шесть автомобилей бойцам СВО
12:34 06.05.2026
Орловская прокуратура передала шесть автомобилей бойцам СВО

© Фото : Прокуратура Орловской областиПрокуратура Орловской области передала шесть автомобилей в зону спецоперации для бойцов подразделений беспилотной авиации
© Фото : Прокуратура Орловской области
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Прокуратура Орловской области передала шесть автомобилей в зону спецоперации для бойцов подразделений беспилотной авиации, сообщили в пресс-службе ведомства.
"По инициативе прокуратуры Орловской области во взаимодействии с региональным отделением Общероссийского Народного фронта и общероссийским фондом "Все для Победы!" Народного фронта в зону проведения специальной военной операции передано шесть автомобилей", – говорится в сообщении.
Транспортные средства, уточнили в пресс-службе, предназначены для подразделений беспилотной авиации. В передаче автомобилей приняли участие прокурор Орловской области Алексей Тимошин, председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, руководитель регионального отделения Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, участник СВО – начальник службы беспилотных систем Борис Трышкин.
"Перед отправкой все транспортные средства прошли тщательный техосмотр и подготовку. Очень важно, чтобы наши братья, кто сейчас выполняет боевые задачи, ощущали нашу поддержку, что мы все в одном строю, и цель у нас одна – Победа. Победа будет за нами!", – приводятся в сообщении слова Тимошина.
