Орловская прокуратура передала шесть автомобилей бойцам СВО

"По инициативе прокуратуры Орловской области во взаимодействии с региональным отделением Общероссийского Народного фронта и общероссийским фондом "Все для Победы!" Народного фронта в зону проведения специальной военной операции передано шесть автомобилей", – говорится в сообщении.

"Перед отправкой все транспортные средства прошли тщательный техосмотр и подготовку. Очень важно, чтобы наши братья, кто сейчас выполняет боевые задачи, ощущали нашу поддержку, что мы все в одном строю, и цель у нас одна – Победа. Победа будет за нами!", – приводятся в сообщении слова Тимошина.