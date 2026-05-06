Рейтинг@Mail.ru
Никита Цзю завоевал титул WBO International - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
15:27 06.05.2026 (обновлено: 15:29 06.05.2026)
Никита Цзю завоевал титул WBO International

Австралийский боксер Никита Цзю завоевал титул WBO International

© Соцсети боксераНикита Цзю
Никита Цзю - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
© Соцсети боксера
Никита Цзю. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Австралийский боксер Никита Цзю победил испанца Оскара Диаса и завоевал вакантный второстепенный титул чемпиона мира по версии WBO International.
  • Поединок прошел в австралийском Ньюкасле и завершился досрочной победой Цзю, Диас отказался от продолжения боя после шестого раунда.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Австралийский боксер Никита Цзю победил испанца Оскара Диаса и завоевал вакантный второстепенный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO International).
Поединок в среднем весе (до 72,6 кг) прошел в австралийском Ньюкасле и стал первым для Цзю с января. Россиянин одержал досрочную победу. Соперник отказался от продолжения боя после шестого раунда.
Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю. На счету 28-летнего Цзю 12 побед (десять - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Для 25-летнего Диаса это поражение стало первым при 16 победах.
Дмитрий Бивол - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Бивол покинул топ-5 рейтинга лучших боксеров мира
5 мая, 01:59
 
ЕдиноборстваСпортБоксНьюкаслОскар ДиасWBOНикита ЦзюКонстантин (Костя) Цзю
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Авангард
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    ПСЖ
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    4
    2
  • Хоккей
    07.05 04:30
    Вегас
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала