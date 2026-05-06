Никита Цзю завоевал титул WBO International

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Австралийский боксер Никита Цзю победил испанца Оскара Диаса и завоевал вакантный второстепенный титул чемпиона мира по версии WBO International.
- Поединок прошел в австралийском Ньюкасле и завершился досрочной победой Цзю, Диас отказался от продолжения боя после шестого раунда.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Австралийский боксер Никита Цзю победил испанца Оскара Диаса и завоевал вакантный второстепенный титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO International).
Никита Цзю - сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом полусреднем весе Константина Цзю. На счету 28-летнего Цзю 12 побед (десять - нокаутом) на профессиональном ринге при отсутствии поражений. Для 25-летнего Диаса это поражение стало первым при 16 победах.