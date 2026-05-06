Бенавидес заявил, что хочет провести бой с Биволом до конца года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский боксер Дэвид Бенавидес заявил, что намерен до конца года встретиться с россиянином Дмитрием Биволом за титул абсолютного чемпиона мира.
- Бивол в феврале 2025 года стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе, но позднее был лишен пояса Всемирного боксерского совета (WBC), которым завладел Бенавидес.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американский боксер Дэвид Бенавидес заявил, что намерен до конца года встретиться с россиянином Дмитрием Биволом в поединке за титул абсолютного чемпиона мира.
"Я иду за Дмитрием Биволом, вот какой бой я хочу. Не знаю, что произойдет, пока ведем переговоры, к тому же у него скоро бой и неизвестно, сколько ему придется после этого пропустить и получит ли он травму. Если бой пройдет в сентябре - замечательно, но если нет, то бой состоится точно до конца года", - сказал Бенавидес в интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Ариэля Хельвани.
На счету 35-летнего Бивола 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге. 30 мая он проведет в Екатеринбурге защиту титула Международной боксерской федерации (IBF) с Михаэлем Айфертом. В активе 29-летнего Бенавидеса 32 победы (26 - нокаутом) и ни одного поражения.
Журова оценила допуск российских боксеров в нейтральном статусе
29 апреля, 21:39