Российский баскетболист продолжит карьеру в NCAA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский баскетболист Александр Савков продолжит карьеру в команде «Мартин Скайхокс» в NCAA.
- Савкову 20 лет, сезон 2025/26 он провел в системе испанской «Сарагосы».
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский баскетболист Александр Савков продолжит карьеру в команде Университета Теннесси "Мартин Скайхокс" в североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), сообщает клуб в соцсети Х.
Савкову 20 лет, сезон‑2025/26 он провел в системе испанской "Сарагосы".
Александр Савков - сын бывшего баскетболиста московского ЦСКА Алексея Савкова и младший брат Павла Савкова, выступающего в Единой лиге ВТБ за столичный клуб МБА‑МАИ. В "Мартин Скайхокс" играет еще один россиянин - Владимир Хряпа, сын экс-баскетболиста ЦСКА Виктора Хряпы.