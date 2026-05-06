Российский баскетболист продолжит карьеру в NCAA - РИА Новости Спорт, 06.05.2026
08:34 06.05.2026
Баскетболист Александр Савков продолжит карьеру в "Мартин Скайхокс" в NCAA

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российский баскетболист Александр Савков продолжит карьеру в команде Университета Теннесси "Мартин Скайхокс" в североамериканской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), сообщает клуб в соцсети Х.
Савкову 20 лет, сезон‑2025/26 он провел в системе испанской "Сарагосы".
Александр Савков - сын бывшего баскетболиста московского ЦСКА Алексея Савкова и младший брат Павла Савкова, выступающего в Единой лиге ВТБ за столичный клуб МБА‑МАИ. В "Мартин Скайхокс" играет еще один россиянин - Владимир Хряпа, сын экс-баскетболиста ЦСКА Виктора Хряпы.
