СМИ сообщили об атаке на судно CGM San Antonio на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Ближнем Востоке было атаковано грузовое судно CGM San Antonio.
- В результате атаки на судно пострадали члены экипажа.
- Судно CGM San Antonio было атаковано вечером во вторник в Ормузском проливе, куда оно направлялось от Дубая — уточняется, что удар был нанесен с земли.
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Грузовое судно CGM San Antonio было атаковано на Ближнем Востоке во вторник вечером, в результате инцидента пострадали члены экипажа, сообщает в среду телеканал CBS со ссылкой на американских официальных лиц.
Во вторник вечером управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о попадании снаряда в грузовое судно в Ормузском проливе. Название судна не было опубликовано.
"Грузовое судно у стран Персидского залива попало под возможную атаку ракеты, выпущенной с земли, в результате чего несколько (человек - ред.) среди филиппинского экипажа пострадали... Удар по CGM San Antonio, которым владеет французская фирма, был нанесен вечером во вторник по местному времени", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на чиновников США.
CBS отмечает, что в полдень судно находилось неподалеку от Дубая, но куда оно направилось далее отследить не удалось.
Трамп 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Позднее он заявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов.