Вяльбе рассказала, что Большунов лишь раз брал терапевтическое исключение

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов всего один раз использовал терапевтическое исключение, это было сделано для перестраховки в связи с операцией, рассказала в интервью РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
"Я редко читаю комментарии в интернете, - отметила Вяльбе. - А когда натыкаюсь, то создается впечатление, что многие думают: все спортсмены принимают какой-то допинг. Господи, люди, что это такое? Нонсенс. Взбесило реально. Вспоминают терапевтическое исключение, которое получал Большунов. Почему какой-то человек с дивана имеет право писать в комментариях то, о чем вообще ничего не знает?"
"Да, спортсмен брал терапевтическое исключение, когда ему делали операцию. Причем ему все сказали, что во внесоревновательный период этого делать не надо. Те лекарства были разрешены. Но он сказал: "Нет. Лучше перестрахуюсь". Хотя до сезона было далеко. И все, больше он никогда ничего не брал. К сожалению, сейчас великое дело – интернет. Там всезнающих много", - заявила глава ФЛГР.
