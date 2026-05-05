14:03 05.05.2026 (обновлено: 14:14 05.05.2026)
Вяльбе рассказала, что Большунов лишь раз брал терапевтическое исключение

  • Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов использовал терапевтическое исключение всего один раз.
  • Терапевтическое исключение было сделано для перестраховки в связи с операцией, которую Большунов перенес из-за проблемы с кистой.
  • Елена Вяльбе выразила недовольство комментариями в интернете, в которых спортсменов обвиняют в применении допинга.
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов всего один раз использовал терапевтическое исключение, это было сделано для перестраховки в связи с операцией, рассказала в интервью РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Большунов в октябре 2021 года перенес операцию из-за проблемы с кистой, возникшей после неправильно залеченной пломбы. Терапевтическое исключение - это разрешение от антидопинговой организации на прием препарата из списка запрещенных WADA для лечения заболевания.
"Я редко читаю комментарии в интернете, - отметила Вяльбе. - А когда натыкаюсь, то создается впечатление, что многие думают: все спортсмены принимают какой-то допинг. Господи, люди, что это такое? Нонсенс. Взбесило реально. Вспоминают терапевтическое исключение, которое получал Большунов. Почему какой-то человек с дивана имеет право писать в комментариях то, о чем вообще ничего не знает?"
"Да, спортсмен брал терапевтическое исключение, когда ему делали операцию. Причем ему все сказали, что во внесоревновательный период этого делать не надо. Те лекарства были разрешены. Но он сказал: "Нет. Лучше перестрахуюсь". Хотя до сезона было далеко. И все, больше он никогда ничего не брал. К сожалению, сейчас великое дело – интернет. Там всезнающих много", - заявила глава ФЛГР.
