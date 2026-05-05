Вяльбе рассказала, что Большунов лишь раз брал терапевтическое исключение

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости, Сергей Смышляев. Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов всего один раз использовал терапевтическое исключение, это было сделано для перестраховки в связи с операцией, рассказала в интервью РИА Новости президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.