Вучич назвал Иран и Израиль друзьями Сербии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что друзьями Сербии являются как Иран, так и Израиль.
- Он отметил, что несколько дней назад говорил с послом Ирана, а с израильтянами разговаривает каждый день.
БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что друзьями Сербии являются как Иран, так и Израиль, с которым Белград сотрудничает в оборонной промышленности.
Во вторник вечером в эфире Informer TV Вучич ответил на обвинения политических оппонентов в том, что поставками продукции сербского ВПК власти Сербии участвуют в "военных преступлениях Израиля".
"Я не участвовал ни в каких преступлениях и не намереваюсь оправдываться за глупости, которые они говорят. У нас хорошие отношения и с Ираном, и с Израилем. Одни и другие – наши друзья и так и будет, пока я – президент. Я несколько дней назад говорил с послом Ирана полтора-два часа, отличный разговор. С израильтянами разговариваю каждый день и сотрудничаем… От Израиля мы получили одно из мощнейших вооружений", - заявил президент Сербии.
Президент Сербии неоднократно отмечал, что его страна – единственная в Европе продолжила сотрудничать с Израилем по продаже оружия. В середине апреля он сообщил, что Сербия и Израиль будут совместно производить БПЛА, предприятие на сербской территории будет принадлежать сторонам 50% на 50% процентов.
На военном параде в сентябре 2025 года в Белграде впервые были продемонстрированы приобретенные в Израиле всепогодные тактические БПЛА Elbit Hermes 900 и мультикалиберный РСЗО PULS того же производителя.
