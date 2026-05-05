Три человека погибли из-за хантавируса на лайнере в Атлантике

Всего заразились семеро.

ЖЕНЕВА, 5 мая — РИА Новости. Три человека умерли от хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде в Атлантике, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Семь из 147 пассажиров на лайнере в Атлантике заразились. К сожалению, трое из них скончались", — рассказала исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям, пандемиям и их предотвращению Мария Ван Керкхове.

Один пациент находится в интенсивной терапии в ЮАР , добавила она.

. О вспышке вируса на лайнере в Атлантическом океане стало известно в начале мая. На его борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. В ВОЗ подчеркнули, что не видят рисков для распространения болезни и ограничения поездок

Хантавирус — это группа патогенов, которые могут вызывать у человека опасные заболевания, такие как поражение легких или почек. Заразиться им можно лишь при контакте с грызунами или их испражнениями.

Завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров допустил, что люди подхватили вирус на суше до начала круиза. Его коллега Ольга Зыкова добавила, что в группе риска работники сельского хозяйства, садоводы, дачники, любители походов и отдыха на природе.