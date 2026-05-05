ВС России нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, противник потерял за сутки до 290 боевиков, сообщило Минобороны РФ.