01:46 05.05.2026
Онищенко рассказал, опасен ли хантавирус для россиян

РИА Новости: хантавирусы в последний раз проявлялись в России в 2009 году

Геннадий Онищенко
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирусы (ортохантавирусы) в последний раз проявлялись в России в 2009 году в Краснодарском крае.
  • Смертность от заболеваний, вызванных хантавирусами, в среднем составляет до 12%.
  • Заразиться хантавирусом можно при тесном контакте с грызунами и продуктами их жизнедеятельности, преимущественно в теплое время года.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Хантавирусы в последний раз проявлялись в России в 2009 году в Краснодарском крае, смертность от этого заболевания в среднем составляет 12%, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее агентство Франс Пресс передало, что три человека погибли из-за предполагаемой вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде. Роспотребнадзор, в свою очередь, заявил, что держит сообщения о ситуации на контроле.
"Хантавирусы, сейчас они уже называются ортохантавирусы. Это целый род - примерно 41 различный штамм. У нас они проявлялись в 2009 году в Краснодарском крае. Смертность у этих заболеваний в среднем составляет до 12%", - сказал Онищенко.
По словам специалиста, хантавирус больше проявляется как кардиопульмональный синдром, то есть природно-очаговая вирусная инфекция, сопровождающаяся развитием сердечно-легочной недостаточности. Заболеть можно при тесном контакте с грызунами, продуктами их жизнедеятельности - мочой и слюной.
"Особенно легко это делается в теплые времена года, когда есть пыль, особенно в закрытых помещениях, в каких-то складах, долго не использованных помещениях. В основном это вдыхание вот пыли, в которой этот вирус содержится. Вода, естественно, еда. Насчет передачи от человека к человеку - это затрудненная вещь", - заключил академик.​
ОбществоКраснодарский крайРоссияАргентинаГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
