Онищенко рассказал, опасен ли хантавирус для россиян

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Хантавирусы в последний раз проявлялись в России в 2009 году в Краснодарском крае, смертность от этого заболевания в среднем составляет 12%, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, хантавирус больше проявляется как кардиопульмональный синдром, то есть природно-очаговая вирусная инфекция, сопровождающаяся развитием сердечно-легочной недостаточности. Заболеть можно при тесном контакте с грызунами, продуктами их жизнедеятельности - мочой и слюной.

"Особенно легко это делается в теплые времена года, когда есть пыль, особенно в закрытых помещениях, в каких-то складах, долго не использованных помещениях. В основном это вдыхание вот пыли, в которой этот вирус содержится. Вода, естественно, еда. Насчет передачи от человека к человеку - это затрудненная вещь", - заключил академик.​