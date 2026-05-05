"Уфе" засчитали техническое поражение за неявку на матч Первой лиги

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал техническое поражение "Уфе" со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска", сообщается в официальном Telegram-канале клуба из столицы Башкирии.

Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 10:00 мск. Игра не состоялась из-за невозможности "Уфы" вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима "ковер".

"Решение принято в связи с неявкой уфимской команды на матч 32-го тура в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА. Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов", - говорится в сообщении.