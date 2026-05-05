"Уфе" засчитали техническое поражение за неявку на матч Первой лиги

19:16 05.05.2026 (обновлено: 00:17 06.05.2026)
"Уфе" засчитали техническое поражение за неявку на матч 32-го тура Первой лиги

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза засчитал техническое поражение «Уфе» со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».
  • Игра не состоялась из-за невозможности «Уфы» вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима «ковер».
  • «Уфа» за два тура до завершения чемпионата Первой лиги располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, опережая находящийся в зоне вылета новороссийский «Черноморец» на два очка.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал техническое поражение "Уфе" со счетом 0:3 за неявку на матч 32-го тура Первой лиги против "СКА-Хабаровска", сообщается в официальном Telegram-канале клуба из столицы Башкирии.
Встреча была запланирована на воскресенье и должна была начаться в 10:00 мск. Игра не состоялась из-за невозможности "Уфы" вылететь на матч в связи с закрытием воздушного пространства Башкирии и введения режима "ковер".
"Решение принято в связи с неявкой уфимской команды на матч 32-го тура в Хабаровск в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта в Уфе по причине БПЛА. Дополнительная информация будет опубликована после получения официальных документов", - говорится в сообщении.
"Уфа" за два тура до завершения чемпионата Первой лиги располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, на два очка опережая находящийся в зоне вылета новороссийский "Черноморец".
ФутболУфаСКА-ХабаровскПервая ЛигаСпортЧерноморец (Новороссийск)
 
