- В фонд друзей балтийской нерпы доставили голодного и тощего тюленя из Ленинградской области.
- Специалисты фонда планируют откармливать доставленного тюленя.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В фонде друзей балтийской нерпы рассказали, как к ним доставили голодного и тощего тюленя из Ленобласти.
"Длинного и очень-очень злого серого тюленя-дистрофика привезли к нам сотрудники ООО "РХИ" из поселка Логи (Кингисеппский район Ленобласти - прим. ред.). Им пришлось нести злющего зубастого и извивающегося дракона с берега к машине около километра", - написал фонд на своей странице на платформе "Макс".
Специалисты фонда добавили, что собираются откармливать доставленного к ним тюленя.