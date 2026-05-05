Рейтинг@Mail.ru
В Фонд друзей балтийской нерпы доставили голодного и тощего тюленя - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 05.05.2026
В Фонд друзей балтийской нерпы доставили голодного и тощего тюленя

Фонд друзей балтийской нерпы рассказал, как к ним доставили голодного тюленя

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В фонд друзей балтийской нерпы доставили голодного и тощего тюленя из Ленинградской области.
  • Специалисты фонда планируют откармливать доставленного тюленя.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая - РИА Новости. В фонде друзей балтийской нерпы рассказали, как к ним доставили голодного и тощего тюленя из Ленобласти.
"Длинного и очень-очень злого серого тюленя-дистрофика привезли к нам сотрудники ООО "РХИ" из поселка Логи (Кингисеппский район Ленобласти - прим. ред.). Им пришлось нести злющего зубастого и извивающегося дракона с берега к машине около километра", - написал фонд на своей странице на платформе "Макс".
Специалисты фонда добавили, что собираются откармливать доставленного к ним тюленя.
Детеныш нерпы, найденный на берегу Ладожского озера - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Карелии на берегу Ладожского озера спасли детеныша нерпы
Вчера, 10:04
 
Кингисеппский районЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала