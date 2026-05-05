Трамп заявил, что надеется на коллапс финансовой системы Ирана

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на коллапс иранской финансовой системы.
Глава Пентагона Пит Хегсет ранее заявил, что США запустили программу под названием "Экономическая ярость" в целях оказания экономического давления на Иран.
"Мы добиваемся ее краха. Надеюсь, она рухнет", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, позволит ли он финансовой системе Ирана рухнуть.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.