Трамп усомнился в поддержке НАТО в случае конфликта США с Китаем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в поддержке союзников по НАТО в случае крупного конфликта с Китаем.
- Трамп посетит Пекин 14–15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
- Ранее Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии визита в Пекин заявил, что сомневается в поддержке союзников по НАТО в случае крупного конфликта с Китаем, и выразил надежду, что он никогда не случится.
"Если дело дойдет до "большого столкновения" - а я надеюсь, что этого никогда не случится, - я скоро отправляюсь к этому "большому" (председателю КНР Си Цзиньпину – ред.) и жду этого, у меня очень хорошие отношения с председателем Си, - но если у нас когда-либо случится это самое "большое столкновение" или что-то еще масштабнее, я не верю, что они (союзники по НАТО – ред.) будут рядом с нами", - сказал Трамп в интервью телеканалу Salem News.
Ранее Трамп в интервью газете Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".