Рейтинг@Mail.ru
Трамп усомнился в поддержке НАТО в случае конфликта США с Китаем - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 05.05.2026
Трамп усомнился в поддержке НАТО в случае конфликта США с Китаем

Трамп: НАТО вряд ли сможет помочь США в возможном конфликте с Китаем

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в поддержке союзников по НАТО в случае крупного конфликта с Китаем.
  • Трамп посетит Пекин 14–15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
  • Ранее Трамп заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в преддверии визита в Пекин заявил, что сомневается в поддержке союзников по НАТО в случае крупного конфликта с Китаем, и выразил надежду, что он никогда не случится.
"Если дело дойдет до "большого столкновения" - а я надеюсь, что этого никогда не случится, - я скоро отправляюсь к этому "большому" (председателю КНР Си Цзиньпину – ред.) и жду этого, у меня очень хорошие отношения с председателем Си, - но если у нас когда-либо случится это самое "большое столкновение" или что-то еще масштабнее, я не верю, что они (союзники по НАТО – ред.) будут рядом с нами", - сказал Трамп в интервью телеканалу Salem News.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
Ранее Трамп в интервью газете Telegraph заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана.
Перед этим американский лидер заявлял, что авторитет НАТО дал серьезную трещину из-за нежелания военного блока помогать США в разблокировке Ормузского пролива, а также называл альянс "бумажным тигром".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Трамп не собирается во второй раз переносить визит в Китай, сообщил Бессент
3 мая, 17:56
 
В миреПекинКитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала