10:13 05.05.2026
Telegram заблокировал более ста тысяч групп и каналов за сутки

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Telegram в понедельник заблокировал у себя более 100 тысяч групп и каналов, следует из статистики мессенджера, с которой ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, по итогам понедельника мессенджер заблокировал 103 259 групп и каналов, уровень блокировки выше 100 тысяч за сутки был превышен впервые с 1 мая, в тот день их количество составило 107 134.
Суммарно за первые дни мая мессенджер заблокировал 385 841 групп и каналов, из них сообществ, "связанных с терроризмом", - 914.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 14 357 661, из них 67 628 сообществ, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
