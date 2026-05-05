Суд признал законным включение песен "Ласкового мая" в "Слово пацана"

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил иск одного из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николая Коржикова, в котором он оспаривал лицензионный договор о передаче Светланой Шатуновой, вдовой певца Юрия Шатунова, прав на использование песен "Ласкового мая" в сериале "Слово пацана", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Иск Коржикова поступил в суд в ноябре 2025 года. Ответчиками в нем указаны Шатунова и кинокомпания "Тумач Продакшн", снявшая сериал.

Суд во вторник провел первое основное заседание по делу. Истец своего представителя на него не прислал, поэтому осталось неизвестным, на чем он основывал свои требования. Ответчики иск не признали, просили его отклонить, что суд и сделал.

Представляющая Шатунову адвокат Асель Мухтарова-Казарновская ранее подтвердила РИА Новости, что речь в иске идет именно об этом лицензионном договоре. По ее словам, "это договор, по которому ООО "Тумач Продакшн" приобрело неисключительную лицензию на использование песен в исполнении Юрия Шатунова для использования в сериале "Слово пацана".

Товарный знак " Ласковый май " был зарегистрирован в 2003 году одной из структур Андрея Разина , бывшего продюсера группы "Ласковый май". Затем права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.

В июне 2025 года Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой после смерти Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения "Ласкового мая", полученные им в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова . На момент аннулирования товарного знака правообладателем был Коржиков.

В декабре 2024 года с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин хотел создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале. В своем иске Разин требовал признать недействительным этот же лицензионный договор, но потом от иска отказался.