В Новосибирске двух ученых приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену

- В Новосибирске ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима по делу о госизмене.
- Поводом для предъявления обвинения могла стать публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале.
НОВОСИБИРСК, 5 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщили РИА новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком 12,5 лет каждому. Оба признаны виновными по статье 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила собеседница агентства.
В суде добавили, что согласно приговору, после отбытия наказания свобода подсудимых будет ограничена еще на год и шесть месяцев.
Силовики задержали сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН, основателя лаборатории "Аэрогазодинамика больших скоростей" Звегинцева в апреле 2023 года. Позже был задержан его коллега из Томского политехнического университета Галкин.
По данным газеты "Коммерсант", поводом для предъявления обоим обвинения в госизмене могла стать публикация статьи о газовой динамике в зарубежном журнале.