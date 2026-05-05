В Новосибирске двух ученых приговорили к 12,5 годам колонии за госизмену

НОВОСИБИРСК, 5 мая – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил ученых-физиков Валерия Звегинцева и Владислава Галкина к 12,5 года лишения свободы в колонии строгого режима по делу о государственной измене, сообщили РИА новости в суде.

В суде добавили, что согласно приговору, после отбытия наказания свобода подсудимых будет ограничена еще на год и шесть месяцев.