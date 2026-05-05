Стармер уверенно роет себе политическую могилу, считает сенатор Пушков

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уверенно роет себе политическую могилу, считает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков.
"Британский премьер Стармер уверенно роет себе политическую могилу. Накануне муниципальных выборов в Британии его родная лейбористская партия отстранилась от него в регионах в силу токсичности его образа: мол, лейбористы сами по себе, а премьер - сам по себе", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор также добавил, что отречение от Стармера вряд ли поможет лейбористам на муниципальных выборах.
"Судя по всему, Стармеру быть в кресле премьера недолго осталось", - констатировал парламентарий.
Британские лейбористы жалуются на токсичность и двуличность премьера Великобритании, отмечая беспрецедентную враждебность по отношению к нему, сообщила ранее газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного члена партии. Издание пишет, что Стармер не участвовал в избирательной кампании "из-за своего токсичного имиджа" и принял участие всего в 11 предвыборных мероприятиях за последние два месяца. Газета сравнивает это количество с активностью лидера британской правой партии Reform UK Найджела Фаража, который провел 71 мероприятие.
Местные выборы в Великобритании состоятся 7 мая. Ранее газета Sun со ссылкой на аналитика и члена Палаты лордов Роберта Хейуорда сообщала, что правящая в Великобритании Лейбористская партия на местных выборах в мае может потерять 1850 мест в муниципальных советах.