Сенатор прокомментировал объявление Киевом режима тишины в ночь на 6 мая

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал объявление Украиной режима тишины в ночь на 6 мая, отметив, что не знает, почему Киев выбрал именно эту дату.
Ранее Минобороны РФ объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Владимир Зеленский, в свою очередь заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.
"Я не знаю, в связи с чем он объявил режим тишины с 5 на 6 мая. Мы объявили в связи с празднованием Дня Победы с 8 на 9 мая. Если они его нарушат, последует незамедлительный удар по центру Киева — об этом сообщило наше военное командование", - рассказал "Лента.ру" Джабаров.
В конце апреля Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом проинформировал американского лидера о готовности России объявить перемирие на период празднования Дня Победы.
В Минобороны РФ, объявив даты перемирия, отметили - Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру и тоже объявит перемирие. Как заявили в ведомстве, Вооруженными силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.