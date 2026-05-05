Вопрос Тайваня обсудят на встрече Трампа и Си Цзиньпина, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Вопрос Тайваня будет подниматься на встрече лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина, убежден американский госсекретарь Марко Рубио.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
"Нам не нужны никакие дестабилизирующие события в отношении Тайваня или где-либо еще в Индо-Тихоокеанском регионе", – заверил госсекретарь США.