Вопрос Тайваня обсудят на встрече Трампа и Си Цзиньпина, заявил Рубио - РИА Новости, 05.05.2026
23:00 05.05.2026
Вопрос Тайваня обсудят на встрече Трампа и Си Цзиньпина, заявил Рубио

© AP Photo / Mandel Ngan
Государственный секретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Вопрос Тайваня будет подниматься на встрече лидеров США и КНР Дональда Трампа и Си Цзиньпина, убежден американский госсекретарь Марко Рубио.
Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с ситуацией вокруг Ирана.
"Я уверен, что Тайвань будет темой разговора", – сказал Рубио журналистам в Белом доме.
"Нам не нужны никакие дестабилизирующие события в отношении Тайваня или где-либо еще в Индо-Тихоокеанском регионе", – заверил госсекретарь США.
