Ни один клуб РПЛ не обратился в ЭСК после 28-го тура - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
13:51 05.05.2026 (обновлено: 14:15 05.05.2026)
Ни один из клубов РПЛ не обратился в ЭСК РФС по итогам 28-го тура

  • Ни один из клубов РПЛ не обратился в ЭСК РФС по итогам 28-го тура чемпионата России.
  • "Акрон" — "Краснодар" стал единственным матчем, который рассмотрит комиссия. С просьбой проверить отмененный гол обратился ДСИ РФС.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Ни один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 28-го тура чемпионата России, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
По итогам 28-го тура, прошедшего на выходных, лидирует "Краснодар", набрав 63 очка. На втором месте расположился петербургский "Зенит" (62), а тройку замыкает московский "Локомотив" (50).
Единственный матч РПЛ, который будет рассмотрен на заседании ЭСК, – "Акрон" - "Краснодар", который прошел 3 мая в Тольятти и завершился победой гостей (1:0). На игре работала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. С просьбой рассмотреть отмененный гол в ворота тольяттинской команды на 53-й минуте обратился департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ РФС).
Российская премьер-лига (РПЛ)
03 мая 2026 • начало в 17:00
Завершен
Акрон
0 : 1
Краснодар
72‎’‎ • Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
