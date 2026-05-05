Ни один клуб РПЛ не обратился в ЭСК после 28-го тура

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Ни один из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) не обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 28-го тура чемпионата России, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
Единственный матч РПЛ, который будет рассмотрен на заседании ЭСК, – "Акрон" - "Краснодар", который прошел 3 мая в Тольятти и завершился победой гостей (1:0). На игре работала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым. С просьбой рассмотреть отмененный гол в ворота тольяттинской команды на 53-й минуте обратился департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ РФС).
