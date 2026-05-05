Полумарафон "Забег.РФ" пройдет в Москве 23 мая - РИА Новости Спорт, 05.05.2026
11:36 05.05.2026
Полумарафон "Забег.РФ" пройдет в Москве 23 мая

Около 50 тысяч человик примут участие в полумарафоне "Забег.РФ" в Москве 23 мая

Марафон. Архивное фото
Марафон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юбилейный полумарафон "Забег.РФ" пройдет в Москве 23 мая.
  • На старт выйдут около 50 тысяч человек, организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: один, пять, 10 или 21,1 километра.
  • Принять участие может любой желающий в возрасте от шести лет, полумарафон объединит более 200 тысяч бегунов и пройдет одновременно во всех регионах России.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Юбилейный полумарафон "Забег.РФ" пройдет в Москве 23 мая, на старт выйдет около 50 тысяч человек, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Москве 23 мая пройдет юбилейный полумарафон "Забег.РФ". На старт выйдут около 50 тысяч человек. Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: один, пять, 10 или 21,1 километра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в рамках полумарафона состоится турнир для представителей медиасообщества, в том числе СМИ, блогосферы - Кубок медиа, соревноваться будут более 60 сотрудников ведущих медиа страны.
"Старт и финиш всех дистанций состоится в самом центре - на Васильевском спуске, маршруты проложены с видом на самые красивые места Москвы. Участники смогут увидеть Кремль, храм Христа Спасителя, здание министерства иностранных дел, Дом правительства России и другие достопримечательности", - сообщили на сайте столичных властей.
Отмечается, что принять участие может любой желающий в возрасте от шести лет. Полумарафон пройдет в 10-й раз и начнется одновременно во всех регионах Российской Федерации - от Камчатки до Калининграда. Он объединит более 200 тысяч бегунов.
